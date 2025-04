Lazio, Baroni a LSC: "C'è dispiacere ma non molliamo. C'è mancata la..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Lazio Style Channel Marco Baroni è intervenuto per commentare il pareggio contro il Parma: “Partiamo dal dispiacere che non riusciamo a vincere davanti ai nostri tifosi in casa e partiamo dagli errori. Il primo era evitabile di gol, il portiere ci allungava, la palla la dovevamo difendere meglio, il secondo non lo commento è rocambolesco, due rimpalli. Non siamo stati fortunati in quella situazione. Nell’ultima mezz’ora abbiamo trovato intensità, ritmo e messo dentro palloni, questo è che dobbiamo fare, non ha mollato e non dobbiamo mollare fino alla fine.

Unica vittoria nel 2025 in casa? Non deve essere un pensiero perché come ho detto alla squadra è un dispiacere, ci sono state prestazioni buone, errori che abbiamo commesso. Stiamo dando continuità, epr come si era messa devo vedere con fiducia le prossime, voglio prendere questa forza di non mollare mai anche quando sembra compromessa. Ci prendiamo questo.

Personalità? Non è che ci siamo svegliati, loro stanno bassi, ti calciano solo palloni lunghi e vanno di spizzate e ripartono. Ci voleva velocità che non avevamo, abbiamo messo anche loro in difficoltà. Ricordiamo che siamo alla 48° partita, ci sono giocatori alle prime esperienze con questo tipo di minutaggio, ci sono giovani da far crescere, lotteremo tutti insieme fino alla fine”.