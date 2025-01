Lazio, Baroni a Sky: "Abbiamo reso facile una sfida complicata. Noi vogliamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della partita vinta dalla sua Lazio contro il Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico biancoceleste, Marco Baroni, che ha detto la sua sulla prestazione della squadra, toccando anche il tema mercato:

"C'è sempre da lavorare, la partita era complicata, noi l'abbiamo resa più facile perché siamo usciti con voglia, umiltà, per dominare la partita e l'ha fatto con grande personalità, mettendo in difficoltà una squadra buona come il Verona, che sta bene. Recuperare dei giocatori èp stato importante, qualcuno manca all'appello, ma contiamo di recuperarli presto. Ora pensiamo a recuperare le energie, giovedì c'è un'altra partita importante. Questa squadra ha un vestito, un sistema che conosce bene, ma non è sempre facile usufruire di tutti, perché abbiamo delle assenze. Quando, però, gioca così interpreta bene, ha mobilità e si muove in coralità, rendendo la vita difficile a ogni avversario. Noi vogliamo costruire la nostra identità, lo faremo a volte con altri interpreti pervhé vanno gestite le tante gare in settimane, ma sono contento. La squadra sa che deve essere centrata nel percorso"

CALCIOMERCATO - "Ne ha già parlato il direttore. Io guardo davvero il lavoro, la finestra di mercato può essere una distrazione per tutti, anche per noi allenatori, io non voglio commettere questo errore. Non possiamo sempre avere tutti gli uomini che riescono a interpretare il sistema di gioco, ma abbiamo delle alternative che non inquesti giorni non ci sono state, come Vecino, una risorsa importante che è da tempo fuori. Dobbiamo rimanere forti sul lavoro, nella nostra convinzione, nel nostro percorso. Casadei? Ho parlato con la società, loro sanno cosa ci siamo detti. Oggi abbiamo recuperato giocatori importanti, guardiamo Hysaj, un giocatore forte che ha lavorato con me, non è facile migliorare questa squadra".