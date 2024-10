Lazio, Baroni a Sky: "Ho avuto belle risposte. Tchaouna? L'ho tolto perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Una Lazio ancora una volta spettacolare quella vista allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio di Marco Baroni schianta il Nizza, superando anche le ostilità di un campo reso complicato dalla pioggia. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico ha commentato così la sfida:

"La squadra ha fatto una buona partita, non facile, ho avuto belle risposte dai giocatori che giovedì non hanno giocato. Qualche merito mio? Io dico sempre alla squadra di avere gioia nel lavoro e coraggio, questo è un momento positivo ma conosco bene queste situazioni quindi c'è concentrazione massima mia e dello staff per gestire questo momento e crescere perché questa squadra ha ampi margini di crescita. Castellanos? Io cerco sempre di liberare i giocatori in testa, questa squadra ha qualità con giocatori importanti davanti. In settimana si lavora tanto per tenere queste partite e questi ritmi, c'è bisogno di sacrificarsi, di fare una corsa in più anche per i compagni, questi sono i presupposti per un bel gioco. Ho tolto due giocatori di prospettiva e qualità, ma non pressavamo la palla e contro avevamo una squadra di qualità. Avevamo bisogno di più palleggio e pressione, la squadra lo ha fatto subito bene, abbiamo messo al sicuro il risultato prima che il campo si facesse pesante, poi abbiamo gestito perché giocare dal 75' non è facile. Io fin dai primi giorni del ritiro abbiamo trovato una squadra che si è messa a disposizione, la squadra si è calata bene nella proposta. Devo ringraziarli perché c'è partecipazione. Il lavoro che vedo in settimana mi dà tranquillità nell'aver fatto delle scelte. Contro il Milan ci siamo presentati per la prima cìvolta don Dia e Taty, ho spiegato loro che per farlo serviva posizionamento e lo stanno facendo. Il rigorista? Chiaramente è Zaccagni, ma c'erano dei ragazzi che potevano tirare, Pedro mi ha chiesto di segnare, ma era giusto tirasse lui, perché il gol per gli attaccanti è sempre linfa".