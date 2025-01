Lazio, Baroni all'attacco: Dia e Castellanos per imporsi in Europa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

RASSEGNA STAMPA - Come espressamente dichiarato in conferenza Baroni non ama fare calcoli e contro la Real Sociedad è pronto a schierare la miglior versione possibile della sua Lazio. Ecco allora che la coppia offensiva formata da Dia e Castellanos troverà una collocazione in campo dal primo minuto. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Taty ha segnato il suo ultimo gol un mese fa a Lecce, ma c'è un dato che fa ben sperare. Infatti, ai tempi del Girona, l'argentino aveva messo a segno un gol proprio contro i baschi e stasera l'obiettivo è quello di ripetersi. Non ci resta che attendere gli sviluppi della gara di questa sera, con il fischio d'inizio in programma alle ore 21,00.