Lazio, Baroni insieme a un giocatore in conferenza prima del Porto: di chi si tratta

Giorno di vigilia di Lazio - Porto. Alle ore 15 Marco Baroni interverrà in conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Formello per presentare la gara. Il tecnico biancoceleste però non sarà da solo: insieme a lui, infatti, ci sarà Nuno Tavares. Appuntamento nel pomeriggio, quindi, con la diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it per ascoltare le dichiarazioni dei due.