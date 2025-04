Lazio, Baroni: "Non pensiamo al derby, contro il Bodo/Glimt servirà..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La concentrazione è solo rivolta ai quarti di finale, parola di mister Marco Baroni. Così il tecnico ha risposto in conferenza stampa alla vigilia di Bodo/Glimt - Lazio. I pensieri sul derby sono rimandati:

"Se la squadra pensa già al derby? Assolutamente no. Io ho sempre pensato che c'è una partita alla volta. Questa gara richiede il massimo da ognuno di noi, non come singoli ma come insieme. Occorrerà una grandissima determinazione e grande concentrazione per affrontarle al meglio".

