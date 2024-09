Lazio, Baroni: "Patric? Ha sempre questo problemino tendineo ma..."

C'è poco tempo in casa Lazio per godere del successo in Europa League dopo aver battuto per 3-0 la Dinamo Kiev. Domenica alle 12.30, infatti, i biancocelesti scenderanno nuovamente in campo, ancora in trasferta, per il lunch match contro il Torino. In vista della gara da valutare le condizioni di Patric sostituito nella ripresa causa infortunio. Sulle sue condizioni di è espresso anche il tecnico Baroni che ha così affermato in conferenza stampa: "Patric ha sempre questo problemino tendineo, ha sentito qualcosa ma non dovrebbe essere muscolare. Vediamo".