Lazio, Baroni su Castellanos: "Titolare contro il Bodo/Glimt? Dico che..."

Grandi riflessioni sull'impiego o meno di Taty Castellanos che da poco ha smaltito l'infortunio al polpaccio. Pertanto, il tecnico Baroni è interveuto in conferenza anche su questo tema alla vigilia di Bogo/Glimt - Lazio:

"La farò insieme al giocatore. Iniziamo un ciclo di tre partite, io lo vorrei portare a tempo pieno. Penso di valutare un part time, proprio per andare verso la miglior condizione. Taty sta bene, è per dargli spazio e portarlo verso ai 90 minuti. Dall'inizio o farlo entrare? Valuterò con lui. Domani giochiamo con un avversario che non ti darà tempo".

