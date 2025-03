Lazio, Baroni su Dele-Bashiru: "Non lo rischio. Durante il riscaldamento..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle spalle il pari contro l'Udinese, la Lazio da oggi inizierà a preparare la sfida cruciale dell'Olimpico contro il Viktoria Plzen. Mister Baroni spera di recuperare alcuni giocatori: Rovella sarà squalificato ma non ha giocato per precauzione così come Nuno Tavares che invece potrebbe scendere in campo giovedì. Rimane invece il nodo legato a Dele-Bashiru sul quale il tecnico si è così espresso in conferenza stampa: "Dele ancora non sta bene, dopo il riscaldamento ancora non si sentiva, non volevo rischiare, come Rovella. Le scelte le faccio io e non volevo rischiare".