Lazio, Barzagli: "Il lavoro di Sarri richiede tempo, ma qualcosa già si vede"

La sfida tra Lazio e Juventus è anche la sfida tra i due allenatori, Sarri e Allegri. Uno che che ha avuto modo di lavorare con entrambi è Andrea Barzagli che prima dell'inizio del match, ai microfoni di Dazn, ha parlato così dei due tecnici: "Vengono da un percorso uguale per come sono partiti, dalle serie più basse. Sono stati bravissimi ad arrivare dove sono, poi ognuno ha il suo modo di allenare. Entrambi hanno ottenuto grandi risultati. Hanno personalità diverse ma l’obiettivo di entrambi è sempre portare a casa la vittoria. Il lavoro di Sarri richiede tanto tempo, di tempo non ne ha avuto tantissimo ma si sta vedendo qualcosa del suo calcio. Cataldi? È stato un inserimento importante, il centrocampo è cambiato molto perché ora devono coprire più campo. Lui compre più le spalle alle mezzali, poi ha anche qualità".