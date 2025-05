Lazio, Baschirotto: "Mi dispiace per Baroni. Un grande allenatore, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della vittoria del Lecce contro la Lazio, valsa la salvezza per i salentini e il mancato accesso all'Europa per i biancocelesti, è intervenuto ai microfoni di Dazn il capitano dei giallorossi, Federico Baschirotto, che ha espresso il proprio rammarico per Marco Baroni, suo ex allenatore in Salento.

"Mi dispiace per Baroni perché è un grande allenatore, mi ha dato tantissimo e gli sarò per sempre grato, ma io dovevo andare a scrivere la storia, non mi poteva fermare nessuno e insieme ai ragazzi e allo staff ce l'abbiamo fatta. Sono emozionatissimo, felice, è qualcosa di incredibile".

