Lazio, Basic non molla: brucia km per farsi trovare pronto – FOTO

Le vacanze stanno per terminare, ancora dieci giorni e poi tutti a Formello in vista della partenza per il consueto ritiro sotto le tre Cime di Lavaredo. I biancocelesti si stanno rilassando in compagnia di amici e famiglia, ma non hanno alcuna intenzione di arrivare impreparati all’appuntamento con mister Sarri. Così, tra una serata e un tuffo al mare, trovano del tempo anche per allenarsi documentando il tutto tramite i social. Lo ha fatto anche Toma Basic, lo testimoniano le ultime stories su Instagram. Il croato si è ritrovato insieme ad alcuni suoi amici e colleghi per farsi una corsetta. Massima concentrazione durante il percorso, l’obiettivo è prepararsi al massimo per affrontare al meglio la stagione futura. Il tecnico punta su di lui e il centrocampista non vuole deludere le sue aspettative.

