Lazio, Bastos promette: “Il bello deve ancora venire!” - FOTO

Costanza e sacrificio, la Lazio ha dimostrato di poter lottare fino alla fine. La società ci crede, così come i singoli calciatori. Per questo non smettono di lavorare intensamente per la ripresa. Bastos è tra quelli che mai si è tirato indietro sui campi di Formello, gradualmente ha conquistato mister Inzaghi e sempre maggior spazio nello scacchiere biancoceleste. Oggi, su Instagram, ha dato ulteriore conferma delle speranze che nutre per il futuro: “Il bello deve ancora venire!”. Un sogno, un obiettivo da inseguire a tutti i costi. L’angolano ci crede.