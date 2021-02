Lazio - Bayern Monaco, Ballack: "Sulla carta non c'è storia, ma..." - VIDEO

LAZIO BAYERN MONACO BALLACK - Mancano poco più di 24 ore alla sfida che tutti i tifosi della Lazio attendono con ansia. I biancocelesti ospitano all'Olimpico i campioni in carica del Bayern Monaco. Una partita difficile per le aquile che non sono state fortunate nel sorteggio. I ragazzi di Inzaghi hanno dimostrato spesso di saper ribaltare i pronostici, ma servirà la gara perfetta. Dello stesso avviso è anche Micheal Ballack, ex centrocampista dei bavaresi e icona del calcio tedesco. L'ex numero 13 ha parlato ai microfoni di DAZN presentando la gara e puntando tutto sulla squadra di Flick. Secondo l'ex Chelsea, però, Lewandowski e compagni non devono distrarsi. Ecco le sue parole: "Sulla carta non c'è storia, ma si sa che i pericoli sono sempre dietro l'angolo. Ma ho già detto tante volte cosa penso del Bayern Monaco. Parliamo di h a squadra seria, molto professionale e che non sottovaluta mai gli avversari. Ci saranno due partite da giocare ma credo che il Bayern c'è la possa fare. E, passo dopo passo, stanno ritrovando la forma migliore. Credo proprio che a passare il turno sarà il Bayern Monaco".

