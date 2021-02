Lazio - Bayern Monaco, Cambiasso: "Rigore netto. Avete visto cosa ha fatto Boateng?

"Il Bayern ti fa giocare al limite, la Lazio ha sbagliato molto per il pressing del Bayern. E quando non hai abitudine a questi ritmi sbagli tanto. Loro tutto quello che fanno lo fanno con senso. Il rigore? Boateng ha subito guardato l’arbitro per dire di no, quando uno fa così sa di aver sbagliato. Era rigore". Così Esteban Cambiasso negli studi di Sky nel post partita di Lazio-Bayern Monaco.