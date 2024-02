Lazio - Bayern Monaco è anche Sarri contro Kane: i precedenti incontri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Poco più di 24 ore e allo stadio Olimpico andrà in scena una notte europea in piena regola. La Lazio si prepara ad accogliere la corazzata Bayern Monaco. La squadra di Tuchel non ha bisogno di presentazioni ma, tra tanti campioni presenti, il pericolo numero uno si chiama certamente Harry Kane.

I numeri parlano per l'attaccante: 28 gol in 28 gare disputate, 24 in Bundesliga e 4 in Champions League con una media di una rete ogni 87 minuti. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport sarà lui il primo pericolo da arginare e lo sa bene Sarri che lo ha già sfidato sia quando allenava il Chelsea che la Juve.

Tre le sfide ufficiali, due i gol di Kane: la prima gara risale a Tottenham-Chelsea del 2018 (3-1) che coincide anche con il primo ko di Sarri in Premier League dopo 12 risultati utili consecutivi. Il bis servito da Kane arrivò poi l'8 gennaio del 2019 in semifinale di Coppa di Lega. L’inglese poi ha colpito di nuovo nell’estate 2019 in un’amichevole internazionale quando Sarri passò alla Juventus.