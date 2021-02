Lazio - Bayern Monaco, Leiva: "Potevamo fare di più, ora restiamo uniti"

LAZIO SOCIAL - Un 1-4 pesante da digerire per la Lazio di Simone Inzaghi che deve piegarsi ai campioni in carica del Bayern Monaco. I capitolini si leccano le ferite per gli errori individuali commessi e che hanno spianato la strada ai bavaresi. Non cerca scuse Lucas Leiva che sui social ha scritto: "Giornata difficile però dobbiamo imparare. Me dispiace tanto perché sappiamo che possiamo fare molto di più. Rimaniamo uniti perche così possiamo tornare a vincere".

Pubblicato 24/02/2021 01:22