Lazio - Bayern Monaco, Sabatini: "Non ci si può presentare con Patric e Musacchio..."

LAZIO BAYERN SABATINI - La Lazio deve inchinarsi al Bayern Monaco. Biancocelesti che non si sono espressi al massimo, ma anzi hanno spianato la strada ai bavaresi con una serie incredibile di errori. I tedeschi, dal canto loro, hanno dimostrato sul campo di essere nettamente più forti. Secondo Sandro Sabatini i problemi delle aquile arrivano dall'emergenza difensiva e dalle carenze della rosa. Ecco le parole del giornalista nel post partita di Canale 5: “Il Bayern non ha voluto infierire nella ripresa e gli faccio i complimenti. Per quanto riguarda la Lazio credo che in queste condizioni non poteva fare molto di più. Però fossi nella società mi interrogherei su quanto fatto in sede di mercato. Non ci si può presentare a questa gara con Patric e Musacchio titolari".