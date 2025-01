Lazio, Behrami rivela: "Il venerdì mostravamo lo scontrino della sera. E Delio Rossi..."

Intervenuto nello spazio Step On Foot, su DAZN, Valon Behrami ha rivelato un retroscena dei suoi anni passati alla Lazio: "Il giovedì sera è sempre stata l'ultima serata, eravamo alla Lazio, simpaticamente il giorno dopo mettevamo lo scontrino all'albo, Delio Rossi capiva in base a quanto avessimo speso, capiva come poter gestire i carichi di lavoro, se si esagerava si abbassava il ritmo dell'allenamento perché il venerdì è un giorno di tensione, il 2005-2006 è quello il periodo. In Inghilterra e Germania non è un problema uscire se perdi o vinci, il problema è venerdì, le coppe sono un periodo in cui ti devi sacrificare e il venerdì non puoi, non è adatto dopo aver fatto la Champions League".