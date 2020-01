Lazio, Belotti: "Immobile? Bisogna fare bene per giocarci l'Europeo"

LAZIO, BELOTTI E IMMOBILE - Un campionato da dominare per candidarsi con prepotenza al prossimo Europeo. È l'obiettivo tanto di Ciro Immobile quanto di Andrea Belotti, rivali in campo e amici fuori che stanno facendo davvero bene. Per il bomber della Lazio è inutile spendere altre parole, con il Napoli ha messo a segno il 20° centro in campionato dopo 19 giornate. Il "Gallo", autore di una doppietta contro la Roma, sta trascinando il Torino da capitano e leader tecnico. Dopo la vittoria dei granata sul Bologna, Belotti ha commentato anche il momento di Immobile: "Lui sta continuando a fare gol, io sono contento delle mie prestazioni. Se vengono anche i gol tanto meglio. L’importante è fare bene per giocarci l’Europeo".

