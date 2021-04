Lazio - Benevento, Agostinelli: "Conterà di più vincere per i biancocelesti"

Tra poco più di 3 giorni andrà in scena il match delicato tra Lazio e Benevento allo Stadio Olimpico. L'ex biancoceleste Andrea Agostinelli ha detto la sua sul match: "I sanniti hanno un vantaggio ancora elevato sul Cagliari. Otto punti alla trentesima giornata non sono trascurabili, anche se bisognerà tenere alta la concentrazione. Il match di domenica è più importante per la Lazio. In caso di mancata vittoria, avrebbe grosse difficoltà a proseguire nel migliore dei modi la corsa Champions. C’è da dire che anche il Benevento dovrà stare attento: con una sconfitta e una concomitante vittoria del Cagliari, il vantaggio si assottiglierebbe ulteriormente, passando a cinque punti. Sarà un match vivo, questo è indubbio ".

