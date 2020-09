Lazio-Benevento, Filippo Inzaghi: "Simone, ci rivediamo in campionato" - FT

Oggi non è stato solo Lazio contro Benevento, ma anche e soprattutto Simone contro Filippo. I fratelli Inzaghi si sono sfidati sul prato dell'Olimpico fra sorrisi e abbracci. Il rapporto tra i due è ottimo, nonostante siano stato avversari durante le loro carriere da calciatori e da allenatori. Con il club campano tornato in Serie A, quest'anno si potrà vedere la sfida tra consagunei anche in gare ufficiali. Al termine del match, su Instagram infatti Filippo ha ricordato: "Altri ottimi segnali da tutto il gruppo! Un gran piacere incontrarti oggi in panchina Mone! Ci rivediamo in campionato...".