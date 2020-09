Lazio - Benevento, fratelli Inzaghi a confronto: i precedenti sorridono a Simone

Questa sera alle 18 la Lazio ospiterà il Benevento per l'ultima amichevole pre-stagionale. Entrambe le formazioni infatti si sono viste posticipare i rispettivi esordi in campionato (contro Inter e Atalanta). Sarà l'occasione giusta per mettere minuti nelle gambe, ma sarà soprattutto la sfida tra Simone Inzaghi e il fratello Pippo. I precedenti, seppur pochi, sorridono all'allenatore della Lazio che ha battuto l'ex bomber milanista il 26 dicembre 2018 (0-2), quando Pippo sedeva sulla panchina del Bologna (reti di Lulic e Luiz Felipe). Stesso risultato ci fu nel 2013 quando i due allenavano gli Allievi della Lazio e del Milan e si ritrovarano l'uno di fronte all'altro al Torneo di Arco: anche in quella circostanza a vincere fu Simone.