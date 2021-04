Lazio - Benevento, Luis Alberto lancia la maglia: Farris fa chiarezza

Lazio - Benevento minuto 70, Farris richiama in panchina Correa e Luis Alberto e inserisce Muriqi e Akpa Akpro. Lo spagnolo torna sconsolato in panchina e secondo quanto riportato dall'inviato di Rai Sport lancia anche la maglia dopo essersi seduto. In conferenza il tecnico Max Farris ha fatto chiarezza sull'accaduto: "Non l'ho visto, può sembrare una battuta ma veramente non l'ho visto perché ero abbastanza concentrato sulla partita. Cerchiamo anche di spiegare ai ragazzi che dopo il Covid le nuove norme con i 5 cambi, eccetto il portiere cinque rimangono in campo e cinque escono. Bisogna anche avere rispetto per i cinque compagni che sono fuori e stanno subentrando e per i tre o quattro che non entrano. Però Luis è un giocatore che ha dimostrato di essere attaccato come tutti gli altri e sicuramente è già tutto risolto".