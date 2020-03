Lazio, Benzema: "Un paragone con Giroud? Io Formula 1, lui kart"

"Un paragone con Giroud? Non confondiamo la Formula 1 con il kart. E io sono la Formula 1". Tra il serio e il faceto, l'attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, non accetta paragoni con il suo compagno di nazionale Olivier Giroud e, su Instagram, regala una battuta alla punta del Chelsea che qualche giorno fa ha confidato di essere stato vicinissimo alla Serie A, conteso tra Inter e Lazio. Il campione del mondo francese ha anche chattato con un altro mito dei Blancos, Ronaldo Nazario: "Ho detto ai miei tifosi che mi piaceva il calcio quando ti vedevo in televisione. Per me sei il migliore di tutti".