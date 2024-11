Lazio, Beretta spiega: "Grande lavoro, è la rivelazione del campionato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sei squadre in due punti? Ci auguriamo continui così a lungo, sia per i tifosi che per l'appeal del calcio italiano nel mondo". Parla così Mario Beretta, vicepresidente dell'AssoAllenatori, in collegamento a Radio Marte: "La stessa situazione in coda alla classifica, campionato molto diverso rispetto a quelli passati. Le rivelazioni ad oggi sono la Lazio e la Fiorentina, che hanno cambiato allenatore ma sono a un passo dalla vetta, a dimostrazione del buon lavoro di Società e mister".