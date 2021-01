Lazio, Bergodi: "Il rinnovo di Inzaghi sarà più che meritato"

Simone Inzaghi dopo la vittoria della Lazio contro il Sassuolo ha detto che già in settimana dovrebbero arrivare novità sul suo rinnovo. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com sul tema si è espresso l'ex difensore biancoceleste Cristiano Bergodi: "Pensavo che il ciclo di Inzaghi alla Lazio fosse finito, invece noto con piacere che il percorso continua. E il rinnovo sarà più che meritato". Bergodi ha parlato anche del suo futuro, dopo le dimissioni da allenatore del Craiova: "In Romania sono sempre stato bene. Certo, mi piacerebbe allenare in Italia. Anche perché non sono mica uno vecchia maniera, ho l’esperienza giusta. Vedremo".