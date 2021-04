Lazio, Bergonzi sul gol annullato a Caicedo: “Non era semplice...”

Mauro Bergonzi, ex arbitro italiano, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la decisione dell'arbitro Chiffi di annullare il gol di Caicedo, durante Verona-Lazio, per una sbracciata ai danni di Magnani. Questo il suo pensiero: "Non era semplice, l'arbitro era vicino, ha fatto proseguire il gioco. La sbracciata? Non si è accorto di nulla il direttore di gara ed era un chiaro ed evidente errore. Ci può stare la chiamata del Var. La scelta è giusta".