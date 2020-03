Lazio, Bianchessi ai giovani: "Restate a casa, questa partita la vinciamo!"

Il momento di emergenza a causa del Coronavirus non lascia spazio a scuse, per il bene dell'Italia tutti devono dare il proprio contributo. Giocatori compresi, al momento a casa come tutti gli altri cittadini. Il responsabile del settore giovanile della Lazio Mauro Bianchessi, come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, ha lasciato un messaggio ben preciso ai ragazzi: "La vita ci sta chiedendo un cambio di passo e di rimanere a casa. Non tanto per voi ragazzi, meno piegati dagli effetti del Covid - 19. Pensate alle persone vulnerabili, ai nonni, ai genitori, a chi ha patologie e ai medici che mettono in gioco la loro salute, come soldati in battaglia. Non immaginate quale dolore la cosa comporti. Dobbiamo stare a casa, è un passaggio necessario. Dovete cominciare a diverlo quando vi contattate sui social, per telefono o di persona. Questa è un'educazione che serve al mondo, dove siete protagonisti. Vivete lo spazio continuando a studiare e allenarvi per conto proprio. Difendiamo la vita, forza ragazzi che questa partita la vinciamo. Un abbraccio".