Lazio, biancocelesti scatenati sui social dopo la foto di squadra - FOTO

Giornata di foto in casa Lazio. La squadra e il mister si sono infatti ritrovati a Formello e prima dell'allenamento hanno postato in gruppo per la classica foto di squadra per il 2021. Come da pronostico non sono mancati i vari repost dei calciatori. Dal selfie di Correa che chiama Leiva "Fratello maggiore", al post di incoraggiamento di Patric per Raul Moro: "Le difficoltà sono parte fondamentale de cammino amico, andiamo!" ma anche Armini che chiama Musacchio "Il cavaliere". Insomma anche una semplice foto scatena sempre l'ironia di tutto il gruppo.

