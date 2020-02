Lazio, Biasin: "Questa squadra non scherza, può durare fino alla fine"

Inzaghi e i suoi ragazzi fanno sul serio. L'ha capito la Spal, a proprie spese, e rischia di comprenderlo anche la Serie A. Su tutte Inter e Juventus, da sempre considerate le uniche due contendenti al titolo e ora intimorito dalla costante presenza dei biancocelesti. Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso nerazzurro, ha detto la sua a Radio Sportiva: "La Lazio non scherza, può arrivare fino in fondo in questa posizione di classifica. Il gruppo è unito, gioca insieme da tempo e in più non ha le coppa europee. Spendo anche una parola per Caicedo, uno che segna sempre quando viene chiamato in causa".

