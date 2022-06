Lazio, Bielsa verso il ritorno all'Athletic Bilbao? La situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo ben 9 stagioni, Marcelo Bielsa potrebbe tornare all'Athletic Bilbao. Il prossimo 24 giugno il club eleggerà il suo nuovo presidente e come riporta goal.com, se Iñaki Arechabaleta dovesse essere eletto, il Loco tornerebbe a guidare l'Athletic Bilbao dopo 9 stagioni. Infatti, il destino della panchina dei baschi appare legato proprio al candidato che avrebbe raggiunto un accordo con Bielsa in caso di elezione. Per l'ex tecnico si tratterebbe di un clamoroso ritorno dopo la straordinaria avventura nel biennio 2011-2013, in cui il club basco arrivò in finale di Europa League.