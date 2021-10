Lazio | Binance, il nuovo sponsor: cos'è l'exchange di criptovalute?

Binance è il nuovo main Jersey sponsor della SS Lazio. Ma cos'è Binance? Di cosa parliamo? Binance nasce come piattaforma di scambio tra criptovalute, un exchange dunque. A livello "materiale" potremmo paragonarlo a uno degli sportelli per il cambio di moneta di cui tutti abbiamo usufruito nei nostri viaggi all'estero. Mentre altri concorrenti di Binance prevedono lo scambio tradizionale di denaro (euro, dollari, etc.) in criptovalute, Binance fa parte degli exchange maggiormente incentrati sullo scambio tra criptovalute e criptovalute. Dai BitCoin ad Ethereum passando per Shiba Inu: Binance è un immenso "mercato virtuale". Nel tempo, poi, Binance ha ampliato la sua gamma di servizi, alcuni dei quali, dai sondaggi agli NFT, potranno essere sfruttati anche dai tifosi della Lazio che vorranno nel tempo registrarsi. Binance di base offre 4 segmenti di lavoro:

1) Informativo circa le criptovalute, gli asset, le blockchain

2) Fare trading

3) Fare stocking (acquistare criptovalute nella speranza aumentino di valore. Dunque conservarle)

4) Scoprire startup legate al mondo delle criptovalute

Binance è inoltre fra i pochi exchange in possesso di un proprio token, una propria criptovaluta, il BNB, Binance Coin, lanciata dalla stessa piattaforma. Naturalmente offre vantaggi soprattutto all'interno della stesse e rientra nelle Top10 con maggiore capitalizzazione attualmente presenti sul mercato planetario. Binance Coin naturalmente non è una truffa, le criptovalute sono "monete reali", forse anche più reali di quelle cartacee, e può aiutarvi a informarvi su di esse. Le fee sui cambi (0,1% in acquisto e in vendita, 0,2% sul volume transato) non sono le più basse del mercato, ma comunque competitive. Operando in Binance Coin poi potete risparmiare ancor di più. Binance, nato nel 2017 in un panorama dove spopolava il potente concorrente Coinbase, ha saputo dunque ritagliarsi il suo spazio grazie al merito e alla competitività, basi gettate dal suo fondatore Changpeng Zhao, fra i maggiori esperti dell'economia decentralizzata. Ma qual è il valore di Binance attualmente? Supera 1 miliardo di dollari. Un bel colpo della Lazio dunque, un colpo volto al futuro.

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME