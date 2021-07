Lazio, Bisoli: "Spero Parolo rimanga in società, se lo merita"

Dopo 7 anni si è conclusa oggi l'avventura di Marco Parolo alla Lazio. Il centrocampista, prima di passare in biancoceleste nell'ormai lontano 2014, ha giocato in Emilia Romagna per il Parma e il Cesena. Nell'esperienza in bianconero è stato allenato da Pierpaolo Bisoli che ha parlato di lui a TMW Radio: "Avranno deciso insieme ma spero rimanga nell'ambito della Lazio perché se lo merita. Sono convinto che quando queste figure smettono, la squadra un po' ne risente. Al di là del campo, per quanto danno nello spogliatoio".

SALERNITANA - "Spero si iscrivano perché chi ha fatto quest'impresa deve godersela. Poi però ci sono le regole, da rispettare anche perché gli altri l'hanno fatto. Cercheranno un modo".