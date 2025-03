Lazio - Bodo/Glimt, i quarti si avvicinano: date e orari della doppia sfida

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel prossimo turno di Europa League la Lazio di mister Baroni sfiderà il Bodo Glimt, uscito vittorioso dal doppio confronto contro l'Olympiacos. I biancocelesti dovranno essere bravi a gestire gli impegni europei senza sacrificare le fondamentali sfide di campionato.

La doppia sfida che metterà in palio un posto per la semifinale del torneo è in programma il prossimo 10 e 17 aprile, l'andata in trasferta alle 18:45 e il ritorno all'Olimpico alle 21. La vendita dei biglietti per la gara in casa è in corso, fai tuo il tagliando per incitare Zaccagni e compagni.

