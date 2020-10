Lazio - Bologna, Andreas Pereira e l'esordio in biancoceleste: "Un onore indossare questi colori" - FT

All'80' di Lazio - Bologna, Simone Inzaghi ha fatto entrare in campo Andreas Pereira. Per il brasiliano si è trattato dell'esordio in biancoceleste, considerando i problemi fisici che l'avevano tenuto ai box per le prime gare di stagione. L'ex United ha voluto condividere con i propri followers di Instagram la gioia per il debutto con l'aquila sul petto: "Un onore indossare questi colori e giocare in questo stadio. Avanti insieme, lavoriamo duramente e concentriamoci sulla Champions League".

