Lazio - Bologna, Matri: "Una grande risposta dopo il ko di Milano"

Una bella vittoria quella maturata all'Olimpico per la Lazio di Maurizio Sarri che si è imposta per 3-0 sul Bologna grazie alle reti di Immobile e alla doppietta di Zaccagni. Queste le parole di Alessandro Matri ai microfoni di Dazn al termine della gara: "Una grande risposta della Lazio, una bella vittoria dopo il passo falso del Milan. Quarto posto? Prima della gara ho detto che deve stare attenta anche dietro. Ma stando a tre punti dalla Juventus deve provarci. La squadra è forte è in fiducia, ci sono giocatori che fanno la differenza come Immobile, Zaccagni e Luis Alberto".