Lazio - Bologna, Ndoye a riposo alla ripresa degli allenamenti: i dettagli

È tempo di sosta nazionali, ma i club iniziano a pensare alla prossima giornata di campionato. Al rientro sarà Lazio - Bologna: gli uomini di Baroni ospiteranno la compagine rossoblu che, nell'ultima gara, è riuscita a strappare tre punti preziosi contro l'ultima Roma di Juric. Ci sono ancora molti giorni a disposizione, ma già nella giornata odierna, a Casteldebole, sono ripresi gli allenamenti del Bologna. Italiano è tornato a lavorare con il suo gruppo, fatta eccezione per i giocatori chiamati dalle rispettive nazionali. Secondo quanto riportato dal club rossoblù, la sessione è stata caratterizzata da una serie di partitelle sul campo e da un lavoro di potenziamento muscolare in palestra. Allenamento differenziato per Martin Erlic e Oussama El Azzouzi, terapie per Michel Aebischer e riposo per Dan Ndoye.