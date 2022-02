Lazio - Bologna, Sarri: “Immobile? È imprescindibile. Oggi abbiamo bisogno di…”

È questione di minuti e la sfida tra Lazio e Bologna darà il via a questa venticinquesima giornata di Serie A. I biancocelesti sono chiamati a riscattare la brutta prestazione di Milano che gli è costata l’esclusione dalla Coppa Italia. Nel mirino tre punti fondamentali per avvicinarsi alla zona Europa. Punti che fanno gola anche ai felsinei, utili per scalare la classifica. Ai microfoni di Dazn, per presentare il match, è intervenuto Maurizio Sarri: “È una formazione pensata per il tipo di partita che può venir fuori oggi, abbiamo bisogno di tecnica e di una spinta dai difensori esterni e siamo andati su questo tipo di scelta. Immobile? È imprescidibile per noi, come tutti i giocatori che hanno i numeri che ha Ciro. È difficile farne a meno ed è importante per noi averlo dentro. Nell’allenamento di ieri mi è sembrato anche in buona salute”

