Lazio - Bologna, tre mesi dopo: il 29 febbraio l'ultima partita dei biancocelesti

Sembra passata una vita dall'ultima partita della Lazio e, in effetti, è così: oggi sono passati esattamente tre mesi da quella vittoria contro il Bologna datata 29 febbraio, quando le reti di Luis Alberto e Correa portavano la squadra di Inzaghi in vetta alla classifica, almeno temporaneamente. Un primo posto poi sfumato grazie alla vittoria della Juventus contro l'Inter a porte chiuse, ma che rappresenta uno dei punti più alti della stagione fantastica della Lazio: da qui, si spera, i biancocelesti ricominceranno le loro gesta in Serie A.