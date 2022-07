Lazio, Bonanni: "Fossi in Sarri sarei preoccupato. Romagnoli? Non capisco..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Sono giorni importanti questi in casa Lazio soprattutto per quanto riguarda il mercato. Sarri, la squadra e lo staff sono partiti per il ritiro di Auronzo di Cadore e la società è invece a lavoro per chiudere alcuni colpi in entrata. Questo il pensiero dell'ex calciatore Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio: "Alla Lazio spero facciano qualcosa di diverso, altrimenti sarà un'altra stagione in cui i tifosi si allontaneranno ancora di più. Spero che lascino tutti di stucco in questi giorni con 6-7 acquisti. Spero che il difensore Gila sia pronto per la Serie A, per il resto però in Sarri sarei preoccupato. In questo momento se fossi in una società a cui la Lazio si avvicina perché è interessata a un portiere, me lo faccio pagare tanto. E allora o ti accontenti o ti sei messo nelle condizioni di stare sotto botta degli altri. Questo è stato un grave errore".

ROMAGNOLI - "E' un buon difensore, non capisco bene cosa voglia fare. Ha sempre detto che è un tifoso della Lazio, non credo che la società gli abbia fatto un'offerta ridicola. Ora deve capire lui da che parte stare. Con tutto rispetto per il Fulham, giocherebbe in casa e avrebbe responsabilità importanti. O è davvero è un'offerta bassa o c'è qualcosa che non mi quadra".