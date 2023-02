Lazio, Bonanni: "Le parole di Sarri solo di facciata. Ma ha sbagliato dire che..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore biancoceleste Massimo Bonanni ha parlato della sfida tra la Lazio e il Verona, conclusasi ieri in parità al Bentegodi. In particolar modo si è concentrato su alcune scelte fatte da Maurizio Sarri e su sue dichiarazioni sulla rosa e sulla prestazione della squadra:

"Questa squadra quando deve fare il salto di qualità non tira mai fuori quel qualcosa in più. In gran parte del secondo tempo ha rischiato di prendere il secondo gol. Il Verona è un squadra in salute, corre tanto, ha voglia. Devono fare un miracolo e sarà difficile da affrontare. Ci si aspettava qualcosa di più dalla Lazio, doveva vincere viste le difficoltà delle altre in zona Champions. I cambi di Sarri? Alla fine è un suo difetto ma anche una sua fortuna lavorare in una certa maniera. Ha le sue idee, sarà difficile ad esempio vedere Pellegrini e Lazzari insieme. Quest'ultimo lo scorso anno ha faticato ad avere fiducia. Che lui abbia le sue fisse, che fa giocare quei 14-15 giocatori perché pensa di avere quelli e basta ok. Ma non posso sempre lamentarmi della rosa, sarebbe un autogol clamoroso. Le parole sulla prestazione? Non credo sia stato contento, era una dichiarazione di facciata. Era una partita dove doveva portare a casa tre punti ma sta sbagliando troppo contro queste squadre. Ha sbagliato a dire che la rosa è corta, ma se è detto che è soddisfatto è perché non voleva mettere ulteriormente in cattiva luce i suoi giocatori".