Lazio, Bonanni: "Mancini sta giocando con le convocazioni. Zaccagni..."

Il campionato è fermo per la sosta nazionali e a rubare la scena è l'Italia di Roberto Mancini che, in queste settimane, è stata al centro di polemiche in merito alle convocazioni, alla scelta di portare molti oriundi in squadra e sul risultato maturato contro l'Inghilterra. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore biancoceleste Massimo Bonanni, si è espresso in merito alla mancata convocazione di Zaccagni e sull'interessamento della Lazio per l'attaccante italo-argentino Mateo Retegui:

"Piace a Lazio e Roma? Non lo conosco abbastanza per dire se è adatto o meno. Le società se lo hanno preso in considerazione è perché lo seguono da tempo. Anche lo stesso Mancini lo avrà seguito da tempo. Ha fatto due gol, è vero, ma non ha fatto grandissime cose. Ieri ha sbagliato anche qualcosa d'importante, non è stato di grande aiuto, ma nell'Italia i centravanti fanno sempre fatica, perché Mancini predilige gli esterni. In questo momento sta giocando su questa mancanza di talento, sta facendo un po' di provocazioni. Zaniolo, vista la situazione, non era da non convocare, come Zaccagni. Mi pare lo assecondino in ogni scelta in Federazione comunque, ma lui sta giocando un po' troppo con le convocazioni".