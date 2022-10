Lazio, Brambati: "I biancocelesti in lotta per le prime posizioni insieme a..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio viaggia ad altissimi ritmi e sta ottenendo grandi risultati, ora il quesito che circola nell'ambiente biancoceleste è: dove può arrivare questa squadra? Un'incognita a cui solo il tempo saprà rispondere, quello che è certo è che i biancocelesti faranno di tutto per provare a centrare l'obiettivo Champions League. Una risposta, però, prova a darla brevemente il procuratore ed ex calciatore di Bari, Torino ed Empoli, Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio: "Credo anche che l'Inter possa riportarsi alla pari di Napoli e Milan, e ci metto dentro anche la Lazio". Una sottolineatura importante per evidenziare come, secondo lui, i biancocelesti sono in lizza per le prime posizioni.