Lazio, Brambati: "L'approccio sbagliato è colpa di Sarri"

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

"L’allenatore ha le sue colpe". Per Massimo Brambati la Lazio non ha avuto il giusto approccio nel derby con la Roma per colpa di Sarri. Dopo una sonora sconfitta come quella rimediata dai biancocelesti nella stracittadina, si cerca sempre di capire chi abbia la percentuale maggiore di colpe, chi abbia sbagliato di più. L'ex calciatore, intervenuto a TMW Radio, ha messo sul banco degli imputati il tecnico toscano: "Se la squadra sbaglia l’approccio comunque c’è un errore del tecnico che non è riuscito a caricare la squadra. Non so se Sarri ha questo tipo di qualità".