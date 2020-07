Lazio - Brescia, la carica del club sui social - FOTO

Ci siamo, è il giorno di Lazio-Brescia. Poche ore al fischio d'inizio, programmato per le 19.30. I biancocelesti scendono in campo per restare in corsa in ottica podio finale, il che vorrebbe dire Champions assicurata e più introiti nelle casse societarie. Società che, come di consueto, suona la carica con il post del "Match day". In copertina stavolta c'è Manuel Lazzari, di ritorno dalla squalifica e pronto a rimettere il turbo e a creare pericoli agli avversari sulla fascia destra anche stasera.

