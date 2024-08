Lazio, Briga piange Eriksson: "Al nostro popolo ha dato tanto. All'Olimpico..."

Intervenuto in collegamento a Radiosei, il cantante di fede laziale Mattia Briga ha parlato di Sven-Goran Eriksson dopo la sua scomparsa a causa di un tumore al pancreas. Questi i suoi ricordi insieme allo svedese: “Purtroppo la perdita di Eriksson ce l’aspettavamo, ma non è possibile essere preparati a questo vuoto incolmabile. L’unica cosa che possiamo fare è attenerci alla sua richiesta di ricordarlo con il sorriso. Ha dato tanto al popolo laziale e non solo. Custodisco gelosamente come una delle emozioni più forti della mia vita il ‘my way’ cantato all’Olimpico con la sua presenza. E’ stato bellissimo aver avuto il privilegio di dedicargli una canzone, ero molto emozionato tanto da non sapere se mi sarebbe uscita la voce. C’è un aneddoto molto significativo di quel giorno. E’ stata la prima volta che l’ho cantato in italiano con la versione della curva. Quella inglese parla di una ‘fine vicina’ ed io non volevo dirglielo. Sarebbe stato terribile, gli volevo augurare di stare con noi per il maggior tempo possibile. La cultura svedese ha radici molto simili a quelle danesi, avevo il timore di dimostrargli troppo affetto per non imbarazzarlo. Mentre cantavo ho pensato a tutte queste cose, poi quando me lo sono trovato davanti non ce l’ho fatta, è prevalso il bambino che c’è in me e l’ho abbracciato. Volevo che quell’abbraccio fosse di tutto il popolo laziale”.