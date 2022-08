Lazio, Briga talismano contro l’Inter: la storia sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ogni volta che Briga si esibisce prima di Lazio-Inter, i biancocelsti non sbagliano. Parlano i numeri per il noto cantante di fede laziale che, prima del fischio d'inizio del big match valido per la terza giornata di campionato davanti ai 50 mila dello stadio Olimpico. Briga si sente giustamente un talismano per le sfide contro i nerazzurri. Aveva cantato anche prima di Lazio-Inter del febbraio 2020, vinta 2-1 dai padroni di casa, e di quella dell'ottobre 2021, quasi un anno fa quando la squadra di Sarri vinse ancora 3-1. Sui social Briga ha ricordato questa curiosa "statistica". Di seguito la foto della storia Instagram.