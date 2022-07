Lazio, Bruno Fernandes a Maximiano: "Tifo per te!". E Leao...

Il trasferimento di Maximiano alla Lazio ha portato due calciatori ex Sporting a dedicare delle storie al loro ex compagno di squadra...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un altro ex Sporting, dopo l'arrivo di Jovane Cabral a Gennaio, vestirà la maglia biancoceleste: Luis Maximiano. Il portiere portoghese, infatti, prima di trasferirsi al Granada ha vestito la maglia dei "Leoni" in patria, dove ha avuto l'occasione di giocare con due calciatori di caratura internazionale: Bruno Fernandes e Rafael Leao. Il primo oggi milita nel Manchester United dove è tra i protagonisti della rosa, l'altro si è da poco laureato campione d'Italia con il Milan e affronterà, a meno di sorprese, il suo ex compagno in campionato. Entrambi, appena arrivata l'ufficialità del trasferimento di Maximiano alla Lazio, hanno voluto augurare il meglio al loro amico. Bruno Fernandes, in particolar, modo ha postato una storia del portiere con la maglia biancoceleste, scrivendo "Tifo per te ragazzo", Leao, invece, ha voluto dargli il benvenuto in Italia. Un acquisto quindi, quello di Maximiano, utile sicuramente per la rosa ma che, in qualche modo, permette di avvicinare all'ambiente Lazio campioni come quello dello United.