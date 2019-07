Lazio, Budoni: “Il calciomercato servirà a trovare alternative al 3-5-2"

Riccardo Budoni, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Si è aperto il calciomercato e i biancocelesti stanno già mettendo a segno i primi colpi, ecco cosa ne pensa l'ex calciatore: “Sarà un mercato “per intenditori”. Non ci saranno più trasferimenti esorbitanti, per colpa del FFP non saranno molte le società che potranno investire cifre importanti. Anche il Real Madrid per comprare Pogba deve cedere Bale. L'obiettivo della Lazio, per prima cosa, è quello di svecchiare la rosa. Servono giocatori giovani, anche se con un po' d'esperienza, e che non abbiano avuto infortuni. I biancocelesti devono sfruttare questa sessione di mercato per colmare i difetti intrinseci della rosa e rendere il più duttile possibile la squadra, anche in modo da poter cambiare modulo. Con Jony sulla fascia sinistra la Lazio cercherà di attuare un 3-5-2 più offensivo e di corsa, e secondo me sta anche puntando a un sostituto di Radu per trovare un giocatore più rapido che possa garantire maggiore copertura. Inzaghi, comunque, ci ha abituato spesso a trovare soluzioni alternative".

BADELJ E BERISHA: “A centrocampo se giocatori come Badelj e Berisha capiscono che lo spazio c'è per tutti, allora potrebbero anche rimanere. Altrimenti in caso di malcontento dovrebbero partire. Per il kosovaro soprattutto, non posso credere che sia quello visto nella scorsa stagione. Ci sta un anno di ambientamento, anche perché ha avuto un sacco di infortuni, ma penso che ancora ci sia la possibilità di vedere il Berisha di Salisburgo".

UFFICIALE - ADEKANYE E' UN NUOVO GIOCATORE DELLA LAZIO

UFFICIALE - CHAMPIONS LEAGUE IN CHIARO SU MEDIASET

TORNA ALLA HOMEPAGE